Mustafa Destici'den muhalefete Can Atalay tehdidi. Skandal sözler

Cumhur İttifakı'nın destekçisi Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye İşçi Partili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Meclis'te okutulmasını destekleyen Destici, "Farklı partilerden PKK’nın siyasi uzantısı partiler ve onların dostu olan işbirlikçisi partilere mensup milletvekilleri, kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdüler ve Meclisin çalışmasına engel olmaya çalıştı. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının üzerinde değildir. Her kurumun kendi görüş ve sorumluluk alanında kalma yükümlülüğü vardır ve Anayasa Mahkemesi de bundan muaf değildir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye İşçi Partisinin, Meclis'teki provokasyonu sokağa taşıma gayretlerini şiddetle kınadığını" belirten Destici, Kobani ve Gezi eylemlerini hatırlatarak, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" dedi.

Mustafa Destici, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2019'a göre çok daha fazla belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyeliği adayı göstereceklerini söyledi.

MUHALEFET PARTİLERİNE 'TERÖRİST' DEMİŞTİ

Destici, ayrıca sosyal medya hesabından muhalefet partilerinin logolarının yer aldığı bir görseli paylaşarak, ''Terörün siyasi uzantılarıyla mücadele edilmelidir'' dedi.

Destici'nin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.