Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 17,31 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 9.351,44 yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi ve Holding endeksi bugün de artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 2,33'lük primle bilişim oldu. En çok kaybettiren olarak spor endeksi kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izledi. Endeks günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 9.334,13 puandan tamamladı. En yüksek seviye rekoru da 9.450,48 puana taşındı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesiyle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, hafta boyunca ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin Fed'in gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin...Yurt dışında Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olacak.