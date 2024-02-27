Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 9.351,44 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 17,31 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 9.351,44 yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi ve Holding endeksi bugün de artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 2,33'lük primle bilişim oldu. En çok kaybettiren olarak spor endeksi kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izledi. Endeks günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 9.334,13 puandan tamamladı. En yüksek seviye rekoru da 9.450,48 puana taşındı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesiyle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, hafta boyunca ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin Fed'in gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin...Yurt dışında Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olacak.

İlgili Haberler
Kripto para piyasasında şok yükseliş
Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir haftada dev düşüş
Sucuk neden kasapta 400 markette bin TL? Her şey açığa çıktı
Son Haberler
Arkadaşlıktan en çok ne beklenir Sağlık
Arkadaşlıktan en çok ne beklenir
Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek Gündem
Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek
Testislerin küçülmesi neyin habercisidir Sağlık
Testislerin küçülmesi neyin habercisidir
Mucize hareket ölüm riskini en aza indiriyor. 15 dakikada kalbinizi gençleştirmenin yolu keşfedildi Sağlık
Mucize hareket ölüm riskini en aza indiriyor. 15 dakikada kalbinizi gençleştirmenin yolu keşfedildi
Sergen Yalçın itiraf etti. İsrailli Jehezkel'i göndermeleri için kimin aradığını açıkladı Spor
Sergen Yalçın itiraf etti. İsrailli Jehezkel'i göndermeleri için kimin aradığını açıkladı
Süper Kupa'nın oynanacağı Şanlıurfa'da kriz Spor
Süper Kupa'nın oynanacağı Şanlıurfa'da kriz
En huzurlu ülkelerden Danimarka'nın derdine bak. Ülkeyi ikiye bölen fotoğraf Dünya
En huzurlu ülkelerden Danimarka'nın derdine bak. Ülkeyi ikiye bölen fotoğraf