Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında %0,94’lük bir düşüş yaşayarak 9.246,11 puan seviyesine indi.

Günün ilk yarısında düşüş trendinde olan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 88,02 puanlık bir düşüşle 9.246,11 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan %2,18 ile bilişim oldu, en çok kaybeden ise yüzde 4,12 ile turizm sektörü oldu.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizliğin devam ettiğini ve bu durumun temkinli bir seyir izlemeye devam ettiğini belirtti. Bu durumun iç piyasalara da yansıdığı belirtildi. Günün kalanında yurt içi veri gündemi sakin olacak. Yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve konut fiyat endeksi verileri izlenecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.

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