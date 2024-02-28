Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 2,05 ve yüzde 1,19 değer yitirdi. Sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 0,38 ile orman kağıt basım sektöründe görülürken, en fazla düşüş yüzde 5,51 ile bilişim sektöründe yaşandı. Diğer yandan bugün duyurulan verilere göre, ABD ekonomisi, 2023’ün son çeyreğinde yüzde 3,2 büyüyerek beklentilerin gerisinde kaldı. Son çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e yükseldi.

Bu endeks, üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 artış göstermişti. Gıda ve enerji harcamalarının dışarıda bırakıldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 2’den yüzde 2,1’e revize edildi. Bu endeks, üçüncü çeyrekte de yüzde 2 oranında yükselmişti. Verilerin açıklanmasının ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında faizleri düşürme olasılığı yüzde 17’ye indi.

Analistler, ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinin, tüketici harcamalarının öne çıkmasıyla birlikte, enflasyonist baskıların devam edebileceği kaygılarını artırabileceğini ifade etti. Analistler, yarın yurt içinde büyüme ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, bekleyen konut satışları, haftalık işsizlik başvuruları, Almanya’da enflasyon, Japonya’da perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, ABD’de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verisinin, Fed’in gelecek politikalarına ilişkin daha fazla fikir verebileceğini vurguladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 puanın destek, 9.250 ve 9.300 puanların direnç olarak izleneceğini söyledi.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, geçen yılın son çeyreğinde GSYH’nın yüzde 3,97 büyüdüğünü öngörüyor.

Ekonomistlerin 2023 yılına ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 yılına ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 olarak gerçekleşti.