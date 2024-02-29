AMB üyesinden faiz mesajı

Guindos, verdiği demeçte, "Enflasyon ve temel enflasyon hakkında aldığımız veriler yüzde 2'ye yaklaştığımızı açıkça gösterdiğinde, para politikasında değişiklik yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları öncesindeki bir haftalık sessiz dönemden hemen önce geldi ve çoğu Yönetim Kurulu üyesinin sabırlı olması yönündeki çağrılarını tekrarladı.

Çoğunluk, borçlanma maliyetlerinin hafifletilmesinden önce önümüzdeki haftalarda açıklanacak bir dizi veriyi görmek isterken, mevduat faiz oranının mevcut yüzde 4'ten yıl ortasından önce düşürülmesi pek mümkün görünmüyor.