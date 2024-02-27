Avrupa Borsaları, enflasyon verileri öncesi yükseldi

Kaynak: AA
Avrupa Borsaları, enflasyon verileri öncesi yükseldi
ABD ve Avrupa'nın enflasyon verilerini beklerken, Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 artışla 496,33 puandan kapandı. Stoxx 600 teknoloji endeksi ise günü yüzde 1,13 değer kazanarak tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 7.948,4 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 32.706,44 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise günü yüzde 0,76 yükselişle 17.556,49 puandan kapandı. DAX endeksinin art arda dört gündür rekor kırması dikkat çekti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,02 düşüşle 7.683,01 seviyesinden tamamladı.

ABD'de yarın açıklanacak büyüme verisi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları ile cuma günü açıklanacak Avro Bölgesi şubat enflasyon verisi piyasalar için odak noktası olmaya devam ediyor.

Analistler, faiz oranlarının gerileyeceğine artan güven ve özellikle ABD ekonomisinde bir resesyon beklenmemesinin yatırımcıların risk iştahını ve yeni teknolojilerin şirketlerin karları için itici bir güç geleceği beklentisinin de teknoloji şirketlerinin hisselerine talebi artırdığını belirtti.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1,085 seviyelerinde bulunuyor.

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