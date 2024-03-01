Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

Endeks, bir önceki kapanışa göre 95,64 puan azalırken toplam işlem hacmi 108,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi ise yüzde 1,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,23 ile tekstil deri sektörü elde ederken, bankacılık sektörü en fazla gerileyen oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizlikler sürerken, piyasalar karışık bir görünüm sergiledi. Analistler, gelecek hafta Türkiye’de enflasyon, reel efektif döviz kuru, hazine nakit dengesi ve Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesinin izleneceğini belirtti. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD’de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Fed Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi büyüme ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.060 seviyesi destek, 9.300 ve 9.400 seviyeleri ise direnç noktaları olarak öne çıkıyor.