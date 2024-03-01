Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 düşüşle 9.097,15 puan seviyesinde kapattı.

Endeks, bir önceki kapanışa göre 95,64 puan azalırken toplam işlem hacmi 108,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi ise yüzde 1,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,23 ile tekstil deri sektörü elde ederken, bankacılık sektörü en fazla gerileyen oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizlikler sürerken, piyasalar karışık bir görünüm sergiledi. Analistler, gelecek hafta Türkiye’de enflasyon, reel efektif döviz kuru, hazine nakit dengesi ve Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesinin izleneceğini belirtti. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD’de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Fed Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi büyüme ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.060 seviyesi destek, 9.300 ve 9.400 seviyeleri ise direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

İlgili Haberler
Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu
Son Haberler
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada Gündem
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması Spor
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması
Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı Spor
Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 2 altın Spor
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 2 altın
İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 107 göçmen yakalandı Gündem
İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 107 göçmen yakalandı
Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu Ekonomi
Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu
Fatih Altaylı Süper Lig maçlarını TRT’nin nasıl yayınlayacağını açıkladı Spor
Fatih Altaylı Süper Lig maçlarını TRT’nin nasıl yayınlayacağını açıkladı