Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu

Kaynak: AA
Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu
HSBC tarafından hazırlanan Türkiye raporuna göre, para politikasının önemli bir derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin TL için destekleyici hale geldi. Banka ayrıca, 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için dolar/TL tahminini de açıkladı.

İngiltere merkezli banka HSBC, "Gelişmekte Olan Piyasalar FX Yol Haritası" isimli raporunda, TL'deki değer kaybının, hem hız hem de ölçek olarak sınırlı kalacağı tahmininde bulunuldu.

Banka, 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için dolar/TL’nin 33 seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

afp-9ch9kk-1624290880390-1624290894160.jpg

"SIKI PARA POLİTİKASI LİRAYI DESTEKLİYOR"

Para politikasının önemli derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin TL için destekleyici hale geldiği vurgulanan rapora göre, TCMB'nin tercihinin, TL'nin reel değer kazanmasından yana olduğu yönünde sinyal verdiği bildirildi.

Sıkı para politikası koşullarının TL'yi desteklediği belirtilen raporda, "Sıkı para politikası koşulları, dolarizasyon riskini sınırlayarak TL'yi destekliyor. TL mevduat faizleri hem nominal hem de reel olarak daha cazip hale geldi" değerlendirmesi yer aldı.

HSBC'nin 2024 sonu ve 2025'in ilk yarısı için Dolar/TL tahmininin 33 seviyesinde olduğu bildirilen raporda, makro görünümün, özellikle cari açıkta daralma şeklinde, TL için destekleyici olmasının tahmin edildiği belirtildi.

carry-trade.jpg

CARRY TRADE NEDİR?

‘Carry trade’, yatırımcıların düşük faiz getirisi olan ülkelerin para birimleri cinsiden borçlanıp yüksek getirili gelişmekte olan ülke (EM) para birimlerine yatırdıkları işlemlere verilen isimdir. Bu işlemlerde, düşük faizli ülkeden borçlanarak, yüksek faizli ülkeye yatırımla kar hedefleniyor.

İlgili Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Marka Yatırım Holding'den KAP'a şok bildirim yapıldı
TÜİK işçi sayıyor bakan öğrenci. Staj ve çıraklık mağdurlarının hakları verilmeli
Plastik sektöründen Avrupa ile iş birliği çağrısı
Plastik sektöründen Avrupa ile iş birliği çağrısı
Araç sahiplerine kötü haber. 1990’larda uygulanan bir vergi geri geliyor
Son Haberler
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada Gündem
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması Spor
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması
Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı Spor
Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 2 altın Spor
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 2 altın
İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 107 göçmen yakalandı Gündem
İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 107 göçmen yakalandı
Fatih Altaylı Süper Lig maçlarını TRT’nin nasıl yayınlayacağını açıkladı Spor
Fatih Altaylı Süper Lig maçlarını TRT’nin nasıl yayınlayacağını açıkladı