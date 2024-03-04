Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

İstanbul Borsası açılışta BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 41,96 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.139,11'dan yeni haftaya giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla artış yüzde 0,86 ile gıda içecek oldu. Sektör endekslerinden en çok kaybettiren ise yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 9.097,15 puandan tamamladı.

Analistler küresel pay piyasalarının, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün flaş bir vergi açıklaması yaptı.KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacağını ifade eden Şimşek Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin de yeni bir düzenlemeyi akıllarının uçundan bile geçirmediklerini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.