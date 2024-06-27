Borsa günü yükselişle kapadı. En çok hangi hisseler değer kazandı

Endeks, önceki kapanışa göre 194,21 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 88,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,36, holding endeksi ise yüzde 2,07 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 3,82 ile finansal kiralama faktoring elde ederken, en çok kaybı ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı yaşadı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını sabit tutarak politika faizini yüzde 50 olarak korudu. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 21 Haziran haftasında 34,5 milyon dolar değerinde DİBS alımı yaparak, 13 hafta üst üste net alım yaptı.

ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,4 artış gösterdi ve 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranını kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise %3,6'dan %3,7'ye revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Haziran haftasında 233 bin ile beklentilerin altında kaldı. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 839 bin kişiye ulaşarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dayanıklı mal siparişleri Mayıs ayında aylık yüzde 0,1 artış gösterirken, bekleyen konut satışları endeksi yüzde 2,1 düşüş yaşadı.

Analistler, ABD'den gelen karışık verilerin ardından, yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul edilen kişisel tüketim harcamaları verilerinin önemli olacağını belirtiyor. Yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'deki kişisel tüketim harcamaları, Japonya'da TÜFE, sanayi üretimi, işsizlik oranı, İngiltere'de büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.700 ve 10.800 puan direnç seviyeleri olarak, 10.500 ve 10.400 puan ise destek seviyeleri olarak izleniyor.