Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,00 oranında değer kazanarak 10.446,24 puan seviyesinde kapandı.

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 102,93 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 76,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi ise yüzde 1,01 değer kazanırken, sektör endeksleri içinde en fazla yükselişi yüzde 4,97 ile spor sektörü yaşadı, madencilik sektörü ise yüzde 0,42 ile en çok değer kaybeden sektör oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda ilerleme kaydedildiğini ancak Fed'in faiz indirimine henüz tam olarak hazır olmadığını belirten açıklamaları sonrasında risk iştahında azalma görüldü.

Analistler, yarın Türkiye'de enflasyon verilerinin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin izleneceğini ifade ediyorlar. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu, fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirtiyorlar. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puan seviyeleri direnç, 10.300 ve 10.200 puan seviyeleri ise destek olarak görülüyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artış göstereceğini tahmin ediyorlar. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, mayıs ayında yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu için enflasyon beklentisi haziran ayında yüzde 42,61 olarak belirlendi.

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