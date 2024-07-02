Eski başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz yaşamını yitirdi.

Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 15.00 sularında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı 56 yaşındaki Ahmet Naci Aytemiz ile H.K. isimli kişi arasında bir iş yerinde tartışma çıktı. Büyüyen tartışma caddeye taşarak silahlı kavgaya döndü.

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H.K. isimli kişi belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'i vurdu Aytemiz dizleri üzerinde yere yığıldı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

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Olayla ilgisi bulunan 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

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