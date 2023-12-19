Borsa günün ilk yarısında büyük düşüş

İstanbul Borsası BIST 100 endeksinde düşüş sürüyor. Günün ilk yarısında düşüşe devam ediyor. BIST 100 endeksi, gün ortasında kapanışa göre 98,18 puan azalışla 7.692,25 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 3,40, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti. Toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira oldu.

SEKTÖR ENDEKSLERİ

Sektör endeksleri arasında kazandıranlar ve kaybedeler belli oldu. Gıda ve içecek sektörü yüzde 2,28 ile en çok kazandıran olurken, en çok gerileyen yüzde 4,93 ile spor oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.