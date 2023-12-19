Meral Akşener’den çok sert açıklamalar. İmamoğlu da öğrenecek. İkisi de korktu kaçtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Uşak’taki programında açıklamalar yaptı.

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı kastederek “Millet istiyor diye bu arkadaşları masaya gördüm ikisi de korktu” şeklinde konuştu.

Akşener, “Benim değil milletin istediğini kabul etmediler” dedi.

Akşener’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Dün bir aydınlanma yaşadım. Çok enteresan ama Sayın Erdoğan bilir, sayın İmamoğlu da öğrenecek. Ben Sayın Erdoğan hapse giderken oradaydım. Herkesin kaçtığı zamanda da oradaydım. Çoluğu ile çocuğu ile ilgilenen bendim. Evinin önündeki polis noktası kaldırıldığında oradaydım. Gece yaşarışı arayan bendim, televizyonlara çıkıp konuşan bendim, sonra en büyük küfrü yiyen yine ben oldum. Ben Allah’a hep güvendim, hep inandım, sen doğru ol yeter ki… Aynı şekilde Saraçhane’ye ikinci defa gittim. Bugün sövenler rahmetli anama kadar götürdü o işi. Ne yaptım? Boynumu eğdim. Ne yaptım? Kazanalım diye ağzımı açmadım. Ne yaptım? Millet istiyor diye bu arkadaşları masaya götürdüm. O masadan kovuldum ve ikisi de korktu. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler.”

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, dün düzenlediği basın toplantısında, son dönemde parti içinde yaşanan istifalar ve ihraçlar hakkında açıklamalarda bulunarak istifaların "önemsiz" olduğunu ifade etmişti., Bu istifaların bir "operasyon siyaseti" olduğunu iddia etti.

Zorlu, 'CHP'nin İYİ Parti'ye operasyon yaptığını' söyleyerek "Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis üyemizi arıyor. Diyor ki, 'Biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin. CHP'li bir ismin adını vererek 'Size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir." dedi.