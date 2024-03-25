Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,75’lik bir artışla 9.270,84 puana ulaştı.

Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa kıyasla 159,34 puan yükselerek bu seviyeye erişti ve toplam işlem hacmi 50,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,69 ve holding endeksi yüzde 2,33 değer kazanırken, sektör endeksleri içinde bankacılık en çok kazandıran, yüzde 1,15 ile spor ise en çok kaybettiren oldu.

Diğer yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’deki işsizlik oranı 2023’te bir önceki yıla göre 1 puan düşüşle yüzde 9,4’e gerileyerek son on yılın en düşük düzeyine indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ve yoğun veri takvimi nedeniyle küresel pay piyasalarının haftaya dikkatli bir başlangıç yaptığını belirtiyor.

Öğleden sonra yerel veri gündeminin sakin olacağı, ancak yurt dışında ABD’deki inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin izleneceği ifade ediliyor.

Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.300 puan ise direnç olarak görülüyor.

İlgili Haberler
Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı
Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı
Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar
Şakkadanak Necmettin emekliye müjde var dedi tarih verdi
Borsa yatırımcılarının gözdesi temettü veren 8 şirket yüzde 170 üstü kazandırdı
Borsa İstanbul yeni haftaya yatay bir seyirle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya yatay bir seyirle başladı
Borsa İstanbul’da 8 milyon çıtası aşıldı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Son Haberler
Batta olmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Batta olmak deyimi ne anlama geliyor?
Kilometrelerce uzunluktaki istila Marmara'yı sardı! Tehlike çanları çalıyor Yaşam
Kilometrelerce uzunluktaki istila Marmara'yı sardı! Tehlike çanları çalıyor
Doğru Parti’den CHP’ye koşulsuz destek Siyaset
Doğru Parti’den CHP’ye koşulsuz destek
Balon uçurmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Balon uçurmak deyimi ne anlama geliyor?
Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı'nda alacağı servet ortaya çıktı. Kim nerede çıkacak kaç para alacak. İşte listesi Magazin
Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı'nda alacağı servet ortaya çıktı. Kim nerede çıkacak kaç para alacak. İşte listesi
Süper Lig'den tek takım var. Dünyanın en ateşli taraftarlar grubu açıklandı Spor
Süper Lig'den tek takım var. Dünyanın en ateşli taraftarlar grubu açıklandı
Filiz akın sağlık durumunu paylaştı: '10 günüm daha var sanırım' Magazin
Filiz akın sağlık durumunu paylaştı: '10 günüm daha var sanırım'