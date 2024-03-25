Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa kıyasla 159,34 puan yükselerek bu seviyeye erişti ve toplam işlem hacmi 50,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,69 ve holding endeksi yüzde 2,33 değer kazanırken, sektör endeksleri içinde bankacılık en çok kazandıran, yüzde 1,15 ile spor ise en çok kaybettiren oldu.

Diğer yandan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’deki işsizlik oranı 2023’te bir önceki yıla göre 1 puan düşüşle yüzde 9,4’e gerileyerek son on yılın en düşük düzeyine indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ve yoğun veri takvimi nedeniyle küresel pay piyasalarının haftaya dikkatli bir başlangıç yaptığını belirtiyor.

Öğleden sonra yerel veri gündeminin sakin olacağı, ancak yurt dışında ABD’deki inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin izleneceği ifade ediliyor.

Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.300 puan ise direnç olarak görülüyor.