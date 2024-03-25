Borsa İstanbul yeni haftaya yatay bir seyirle başladı

Kaynak: AA
Borsa İstanbul yeni haftaya yatay bir seyirle başladı
Borsa İstanbul seçim öncesi son haftaya yatay bir seyirli başladı. Güne 9.113 puandan giriş yaptı.

İstanbul Borsası, BIST 100 endeksi, cuma gününe göre yeni haftaya 9.113,27 puandan yatay bir seyirle giriş yaptı. BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 1,77 değer kazandı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi düşüy kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla artış gösteren sektör yüzde 1,38 ile taş toprak oldu. Sektör endekslerinden en çok kaybettiren ise tekstil ve deri olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,32 değer kaybıyla 9.111,50 puandan kapatmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına oturmasıyla birlikte temkinli başladığını kaydetti..

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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