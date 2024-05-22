Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazanarak 10.924,67 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,42 puan artışla 10.924,67 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 64,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,24 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed)'ın bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin etkilerinin devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia’nın açıklaması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağına yerleştiği ifade ediliyor.

Öte yandan Koç Holding, yaptığı açıklamada, Yapı ve Kredi Bankası AŞ’de sahip olduğu payların satışı konusunda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığını hatırlatarak, şirket tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun takip edileceği ifade ediliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğu kaydediliyor.

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