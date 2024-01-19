Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,92 ile finansal kiralama faktoring oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,07 ile turizm sektörü oldu.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini, buna rağmen teknoloji hisselerinin liderliğinde pozitif bir trend izlendiğini belirtti. Ayrıca, yurt içi piyasaların bu genel trendden negatif yönde ayrıştığını ifade ettiler.

Önümüzdeki hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklanacak olan faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi yurt içi göstergeler takip edilecek. Yurt dışında ise, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları, ABD’deki büyüme, kişisel gelir ve harcamalar ile ABD ve Avrupa’da açıklanacak İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ön plana çıkacak.

Analistler, gelecek hafta ECB ve BoJ’un faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. Yatırımcıların, ECB Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın açıklamalarından, bankaların gelecekteki para politikalarına ilişkin ipuçları arayacağı belirtildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.800 puan seviyeleri destek olarak, 8.100 ve 8.150 puan seviyeleri ise direnç olarak görülüyor.

TCMB PPK toplantısı hakkında AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45’e çıkarılacağını tahmin ediyorlar. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 38,75 olarak belirlendi.