Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 57,37 puanlık bir artışla 8.054,06 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,80 ile finansal kiralama faktoring oldu, en çok kaybeden ise bankacılık oldu.

Analistler, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel pay piyasalarının fiyatlamalarını zorlaştırdığını ve haftanın karışık bir başlangıç yaptığını belirtti. Hafta boyunca, yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi, yatırımcıların dikkatini çekti.

Öğleden sonra, yurt dışında, ABD’de öncü endeks verilerinin izleneceği belirtildi. Teknik açıdan, analistler BIST 100 endeksinde 8.060 ve 8.100 puanın direnç, 7.900 ve 7.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.

BIST 100 ENDEKSİ NEDİR?

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en yüksek 100 hisse senedini içerir. Bu endeks, Borsa İstanbul’un en popüler endekslerinden biri olup, borsanın genel performansını gösterir. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin genel performansını yansıtan bir göstergedir.

BIST 100 endeksi, Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık olacak şekilde 3 ayda bir yeniden belirlenir. BIST 100 endeksinde yer alacak şirket hisse senetleri, yalnızca A ve B grubuna ait hisselerden seçilir. C ve D grubunda yer alan hisseler, A ve B grubundakilere nazaran daha fazla risk barındırır ve BIST 100’e dâhil edilmemektedir.

Özetle, BIST 100 endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan temel göstergedir.