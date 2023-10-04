Borsa İstanbul güne 8.523 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artarak 8.523,74 puanla başladı.

KAYNAK: AA
Borsa İstanbul güne 8.523 puandan başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,20 puan artışla ve yüzde 0,12 değer kazanarak 8.523,74 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,11 ile bilişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla günü 8.513,54 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.562,70 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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