Alternatif Bank bilançosunu yayımladı

Kaynak: AA
Alternatif Bank bilançosunu yayımladı
Alternatif Bank 2023 yılına ait bilançosunu açıkladı.

Alternatif Bank, 2023 yılında 1,94 milyar lira konsolide net kar elde ettiğini paylaştı.

Bankadan gelen açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın 2023’te toplam aktif büyüklüğü 68,1 milyar liraya ulaşırken, nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 60,3 milyar lira gerçekleşti.

Mevduat hacmini 24,9 milyar lira seviyesine getiren Alternatif Bank, bilançosundaki gelişimin yanında aktif kalitesini korumayı sürdürdü.

Bankanın öz kaynak büyüklüğü 6,1 milyar lira seviyesine yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu da bu dönemde yüzde 29,2 olarak açıklandı.

Bankanın geçtiğimiz yıl konsolide net dönem karı ise bir önceki yıla göre yüzde 81,5 yükselişle 1,94 milyar lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, küresel seviyede jeopolitik gerilimler ve Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle 2023’te zorlu şartlar altında şekillendiğini belirtti.

"Verimli şekilde büyüyeceğiz"

Kırmızı, Alternatif Bank'ın kurumsal ve ticari bankacılıkta 30 yılı aşkın süredir devam ettirdiği güçlü konumunu, bireysel bankacılıkta dijital kanallar üzerinden genişleyen müşteri tabanıyla destekleyerek daha verimli şekilde büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Kırmızı, geçtiğimiz yıl, 'Erişilebilir Bankacılık Terimler Sözlüğü' projemizin IFC ve alt kuruluşu EFSE tarafından finansal kapsayıcılık adına önemli bir proje olarak karşılanmasıyla başlayan süreç, değerli bir işbirliğine dönüştüğünü dile getirdi.

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