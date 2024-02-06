Enerji şirketi bilançosunu açıkladı

Bu düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.

Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamasına göre, bp'nin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğindeki karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 azalışla 2,9 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirketin karı geçtiğimiz yıl 2022'ye kıyasla yüzde 50 azalışla 13,8 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.

Şirketin karı düşüşe rağmen analistlerin beklentilerin üzerinde gelirken, bp hisse geri alımını hızlandırma kararı aldı ve bu yılın ilk yarısı için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.

bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2023'te şirketin güçlü bir operasyonel performans sergilediğini söyleyerek, "bp'nin değerini artırmaya odaklanan hedefimiz değişmedi. Daha basit, odaklı ve yüksek değerli bir şirket olarak stratejimize güveniyoruz ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya kararlıyız." İfadelerine yer verdi.