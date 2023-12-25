Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle girdi

Kaynak: AA
Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle girdi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31 puan düşüşle 7.526,56 puandan başladı.

Borsa İstanbul 2023'ün son haftasına düşüşle giriş yaptı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31 puan azalışla ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.526,56 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51, Holding endeksi ise yüzde 0,26 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile orman kağıt basımı oldu. En çok gerileyen sektör hissesi ise yüzde 1,45 ile spor oldu.

Cuma günü, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,67 değer kaybederek 7.557,56 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
AKP'li isim asgari ücrette herkesin bildiğini açıkladı
Yeni yılda 70 kişinin küllerini aya götürecek. Adam başı bakın kaç para verdiler
Son Haberler
Beton mikseri devrildi Gündem
Beton mikseri devrildi
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı Gündem
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı Gündem
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı Gündem
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Gündem
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var Spor
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var
Tedavüldeki 25 kuruşluk madeni paranın maliyeti bakın değerinin kaç katı çıktı Ekonomi
Tedavüldeki 25 kuruşluk madeni paranın maliyeti bakın değerinin kaç katı çıktı