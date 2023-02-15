İki gün kapatılmayan borsada depremzedelerin kaybı 5.4 Milyar TL

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından Borsa İstanbul'da işlemlerin 3 gün devam etmesi hem yatırımcı hem siyasiler tarafından çok eleştirildi. Özellikle bölgede bulunan 381 bin yatırımcının işlem yapamaması (bölgeden 3 iş gününde hemen hemen işlem geçmediği öğrenildi) zaten her şeyini kaybetmiş depremzedeye bir darbe de sermaye piyasalarından geldi şeklinde yorumlandı.



Eleştiriler üzerine depremin olduğu 6 ve 7 Şubat değil 8 Şubat çarşamba günkü işlemler iptal edildi. Yatırımcı yüzde 8'i aşan kayıpla kapanan çarşamba günkü işlemlerin iptal edilmesine sevinse de pazartesi ve salı günkü yüzde 8.8'lik kayıp da yatırımcıya önemli darbe vurdu.

İşlemlerin geçerli olduğu 2 günde yüzde 8.8 eriyen borsada borsa şirketlerine yatırım yapanların toplam portföyleri ise 480 milyar lira (25 milyar dolar) azaldı.

DEPREMZEDENİN PORTFÖYÜ 56,2 MİLYAR LİRA

Büyük depremin ardından 3 gün kapanmayan, sonrasında ise çarşamba günkü işlemleri iptal edilen Borsa İstanbul'da işlemlerin geçerli olduğu 2 günde deprem bölgesindeki 10 ildeki 381 bin yatırımcının 5.4 milyar lira kaybı oluştu.



Merkezi Kayıt Kuruluşu rakamlarına göre depremzedelerin şu anda borsadaki portföyü 56.2 milyar lira düzeyinde. Pazartesi sabahı bu rakam 61.5 milyar liraydı.