Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi

Ünlü sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak bir seyyanen zam iddiasını duyurdu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bu yıl emekli yılı olacak” açıklamasına rağmen, emekli maaşlarına ve emeklinin bayram ikramiyelerine yapılan zamlara tepkiler sürüyor.
TGRT Haber kanalında Alper Altun’un sunduğu ‘Bi Bakalım’ programında konuşan İsa Karakaş, gelen kulis bilgilerini paylaştı ve seçim öncesi emeklilere düşünülen zam haberini programa katıldığı sırada açıkladı.
İsa Karakaş, konuyla ilgili her zaman olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu ve temmuz ayının başından itibaren seyyanen zammın kaçınılmaz olduğunu sürekli olarak ifade ettiğini dile getirdi.
Emeklilerin durumunun belirgin olduğunu vurgulayan Karakaş, “Biz gerçekleri konuşuyoruz. Seçim öncesi emeklilere 5 bin TL seyyanen zam gelme olasılığı bulunabilir.” şeklinde ifade etti.