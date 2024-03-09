Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi

Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi
Kaynak: HABER 3
Ünlü sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak bir seyyanen zam iddiasını duyurdu.
1/5
Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi 1

Ünlü sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak bir seyyanen zam iddiasını duyurdu.

2/5
Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi 2

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bu yıl emekli yılı olacak” açıklamasına rağmen, emekli maaşlarına ve emeklinin bayram ikramiyelerine yapılan zamlara tepkiler sürüyor.

3/5
Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi 3

TGRT Haber kanalında Alper Altun’un sunduğu ‘Bi Bakalım’ programında konuşan İsa Karakaş, gelen kulis bilgilerini paylaştı ve seçim öncesi emeklilere düşünülen zam haberini programa katıldığı sırada açıkladı.

4/5
Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi 4

İsa Karakaş, konuyla ilgili her zaman olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu ve temmuz ayının başından itibaren seyyanen zammın kaçınılmaz olduğunu sürekli olarak ifade ettiğini dile getirdi.

5/5
Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi 5

Emeklilerin durumunun belirgin olduğunu vurgulayan Karakaş, “Biz gerçekleri konuşuyoruz. Seçim öncesi emeklilere 5 bin TL seyyanen zam gelme olasılığı bulunabilir.” şeklinde ifade etti.

İlgili Haberler
Yıldız Holding 'Senenin Yıldızları'nı 16'ncı kez ödüllendirdi
Yıldız Holding 'Senenin Yıldızları'nı 16'ncı kez ödüllendirdi
Borsa İstanbul'da kazandıran hisseler belli oldu
Borsa İstanbul'da kazandıran hisseler belli oldu
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Otomobil pazarında ilk 3 değişti. İşte en fazla satan araçlar
Otomobil pazarında ilk 3 değişti. İşte en fazla satan araçlar
Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat
Kuyumcular artık bu altını geri almıyor. Yastık altında altını olanlar dikkat
Emeklilere destek düzenlemesi ortaya çıktı! Refah payı da listede...
Emeklilere destek düzenlemesi ortaya çıktı! Refah payı da listede...
Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme
Altında Kapalıçarşı'yı karıştıran gelişme
'Ramazan öncesi 38 ürüne zam yapıldı'. Ziraat Odası Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı
'Ramazan öncesi 38 ürüne zam yapıldı'. Ziraat Odası Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı
Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde
Bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri belli oldu! Faizler 22 yılın zirvesinde