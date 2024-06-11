Borsa İstanbul’dan uyarı geldi. Yarına dikkat

Borsa İstanbul’dan Kurban Bayramı tatili öncesi yatırımcılara uyarı geldi. Yapılan açıklamada elindeki hisse senetlerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların işlemlerini yarın yapmaları gerektiği bildirildi.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.