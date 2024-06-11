Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler değer kazandı

Günün ilk yarısında artış gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,06 puanlık bir artışla 10.095,97 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 35,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi ise yüzde 0,49 değer kazandı.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı bankacılık sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise %1,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları yaşadı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın vereceği para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde dikkatli bir izleme sürecinin olduğunu belirtiyorlar.

Öğleden sonra hem yurt içi hem de yurt dışı veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanların ise destek olarak izlendiğini dile getirdiler.