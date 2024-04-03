Ali Koç'u eşi Nevbahar Koç ve ailesi son ana kadar yalnız bırakmadı

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Ali Koç'u eşi Nevbahar Koç ve ailesi son ana kadar yalnız bırakmadı
Olağanüstü genel kurula giden Fenerbahçe'de stada gelen Koç ailesi toplantı bitene kadar Ali Koç'un yanında yer aldı.

Art arda yaşanan skandallar sonrası alınacak aksiyonları tartışmak isteyen Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurula gidildi.

Ülker Stadyumu’nda yapılan tarihi toplantıda kongre üyeleri oy birliğiyle yönetime Süper Kupa finaline çıkmama, ligden çekilme gibi yetkiler verdi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için kritik olan bu günde en büyük desteği ise ailesinden aldı.

Genel kurul için stattaki yerlerini alan Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, çocukları Sadberk Leyla ve Kerim Rahmi Koç, abisi Mustafa V. Koç’un eşi Caroline Koç ve annesi Çiğdem Simavi gece geç saatlere kadar Ali Koç’un yanında bulundu.

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