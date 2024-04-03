Galatasaray'ın yediği gol ofsayt mı? Ahmet Çakar açıkladı

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın yediği gol ofsayt mı? Ahmet Çakar açıkladı
Ahmet Çakar Galatasaray-Hatayspor maçını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşılaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Maçı Sabah’taki köşe yazısında değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar çarpıcı ifadelerde bulundu.

İşte Çakar’ın yazısı:

"Galatasaray, sezonun en kötü 5-6 maçından birini oynadı. Fazla pozisyon bulmadı ama daha da önemlisi, Hatayspor'a bariz olmasa da pozisyon verdi.

Rakibin rahat rahat üstüne gelmesini sağladı, hatta o kadar ki bazı Hataysporlu oyuncular 40-50 metre dribbling yapabildiler. Bunun sebebi, özellikle orta sahada yerleşim hatası ve kanat beklerinin yalnız bırakılması.

Mesela Köhn kötüydü, Demirbay tam olarak ne yapacağını kestiremedi, Zaha defansına yardım edemedi. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Galatasaray attığı gol dışında yok desek, yeridir.

Icardi dirileşmiş. Kafayla golünü attı, hemen ardından da çok önemli bir pozisyonu harcayıverdi ama artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kayıplarına tahammülü yok. Kimse de onlardan iyi oyun beklemiyor. Çok az hafta kaldı, önemli olan tek şey 3 puan.

Aslında Hatayspor, Galatasaray gibi bir deplasmanda böyle kaliteli bir takıma karşı iyi oynadı. Yedikleri golde yerleşim hatası yaptılar ama onun haricinde baktığımızda iyi kapanıp çok da iyi çıkışlarla pozisyon bulmaya çalıştılar, yeterince de buldular.

Gelelim hakeme… Ali Şansalan iyi maç yönetti. Hatayspor'un ofsayt diye iptal edilen golü doğru karar. VAR biraz uzattı ama taçtan gelen top, kafayla kaleye yöneldiğinde Hataysporlu oyuncu ofsayttaydı. Muslera topu çeldi, ofsayttaki oyuncu da topu tamamlayarak golü yaptı. Ofsayt kararı doğru"

İlgili Haberler
TFF ışık hızında harekete geçti. Maç resmen ertelendi
Aziz Yıldırım Yılmaz Vural'ın yoluna taş koydu
Borsa liginde kazandıran takım belli oldu
Son Haberler
Avrupa ile Türkiye'yi birbirine bağlayan gizli tünel. Esrarengiz yapının sırrı ne? Gündem
Avrupa ile Türkiye'yi birbirine bağlayan gizli tünel. Esrarengiz yapının sırrı ne?
Fed üyesi Daly’den faiz indirimi sinyali Ekonomi
Fed üyesi Daly’den faiz indirimi sinyali
Opel 2024 fiyat listesi belli oldu. İşte Nisan ayı fiyatları Otomotiv
Opel 2024 fiyat listesi belli oldu. İşte Nisan ayı fiyatları
TFF ışık hızında harekete geçti. Maç resmen ertelendi Spor
TFF ışık hızında harekete geçti. Maç resmen ertelendi
Kuşadası’nda kumar operasyonu Yerel Haberler
Kuşadası’nda kumar operasyonu
Yeniden Refah hangi parti ile birleşecek? Ersan Şen açıkladı Gündem
Yeniden Refah hangi parti ile birleşecek? Ersan Şen açıkladı
Basireti bağlanmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Basireti bağlanmak deyimi ne anlama geliyor?