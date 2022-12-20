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Borsa'da bankalarda kâr satışı

Haftaya hızlı yükselişlerle başlayan borsada kâr satışları etkili. Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi dünkü yüzde 9,83’lük yükselişinin ardından güne kayıpla başladı ve ardından kâr satışı geldi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:01
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Borsada bankacılık hisselerinin yükselişinin ardından kâr satışı geldi

Borsa'da bankalarda kâr satışı
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Bankacılıkta endeksinde hızlı yükselişin ardından kâr satışı geldi. Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi dünkü yüzde 9,83’lük yükselişinin ardından güne kayıpla başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 düşüşle açılırken ilk işlemlerle geri çekilme yüzde 6'yı geçti. Borsa İstanbul BİST100 endeksi ise güne yüzde 0,31 yükselişle başladı ve ardından eksiye geçti. Endeks, yüzde 0,5 ekside.

Ekonomim Gazetesi'nin haberine göre yeni yatırım kararını açıklayan Şişecam en yüksek hacimli işlem gören şirketler arasında bulunurken, şu saat itibariyle Halkbank yüzde 5,43, TSKB yüzde 5,64, İş Bankası yüzde 5,19, Yapı Kredi yüzde 2,80, Vakıfbank yüzde 2,32, Akbank yüzde 1,66, Şekerbank yüzde 1,14 kayıpla işlem görüyor. Şişecam hissesi yüzde 2,5 primli seyrediyor.

HALKBANK SÖKTAŞ VE TREND GMYO'DA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI

Bu arada HALKB, SKTASve TDGYO payları seans başından 19 Ocak seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KAP'ta yayınlanan Borsa İstanbul açıklamasında şöyle denildi: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HALKB.E, SKTAS.E ve TDGYO.E payları 20/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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