Sabancının borsada yaptığı satışı görenlerin ağzı sulandı. Ucuza aldığı hisseleri bakın ne kadara sattı

Sabancı Holding geçen yıl Kasım ayında başlattığı hisse geri alım programıyla satın aldığı hisselerin bir bölümünü bugün borsada blok olarak kurumsal yatırımcılara sattı. 15 liradan başlayan fiyatla satın alınan hisse senedinin 36.600 lira fiyattan satıldığı açıklandı. İşte bu satış iştahları kabarttı.

Sabancı Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, bugüne dek sermayenin %3,7183’ünü temsil eden 75.867.914 TL nominal değerli SAHOL hissesinin geri alındığı belirtildi. Geri alınan paylardan 17.11.2021 – 18.04.2022 döneminde iktisap edilen şirketin sermayesinin %1,9997’sini temsil eden 40.801.463 TL nominal değerli kısmı 12.12.2022 tarihinde pay başına 36,60 TL fiyatla Borsa İstanbul’da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satıldı.

KAP'A AÇIKLAMA YOLLANDI

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, bugüne dek sermayenin %3,7183’ünü temsil eden 75.867.914 TL nominal değerli SAHOL payı Şirketimizce geri alınmıştır.

Geri alınan paylardan 17.11.2021 – 18.04.2022 döneminde iktisap edilen Şirketimiz sermayesinin %1,9997’sini temsil eden 40.801.463 TL nominal değerli kısmı 12.12.2022 tarihinde pay başına 36,60 TL fiyatla Borsa İstanbul’da blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara Şirketimizce satılmıştır.

12.12.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 35.066.451 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,7186’dır.”