Porsche'ye büyük rakip geldi. Otomotiv devi piyasaları sallayacak yeni modelini tanıttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Porsche'ye büyük rakip geldi. Otomotiv devi piyasaları sallayacak yeni modelini tanıttı

BYD'nin lüks markası Denza, 2025 model Z9 sedan ve Z9 GT station wagon ile otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor.

BYD'nin yeni modelleri, Porsche'nin Taycan EV ve Panamera modellerine rakip olarak tasarlandı ve elektrikli otomobil pazarında güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Denza Z9, iki farklı güç seçeneği sunuyor: tamamen elektrikli (BEV) ve plug-in hibrit (PHEV). En üst donanım seviyesinde, Z9’un BEV versiyonu tam 710 kW (966 hp) güç üreterek 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3 saniyede ulaşabiliyor. PHEV versiyonu ise 750 kW'a kadar güç sağlıyor ve aynı hızlanma süresine sahip. Bu etkileyici performans, Z9'u elektrikli araç pazarında öne çıkarıyor.

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2025 Denza Z9, BYD’nin '3.0 Evo' platformunu kullanıyor ve bu platformun sağladığı gelişmiş teknolojilerle donatılmış. Özellikle arka direksiyon sisteminin 20 dereceye kadar dönebilmesi, Z9’un dönüş kabiliyetini artırarak sürüş deneyimini daha da iyileştiriyor. Üç farklı sürüş modu sunan bu sistem, aracın dönüş yarıçapını 8,5 metreye kadar düşürüyor, bu da şehir içi manevralarda büyük avantaj sağlıyor.

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YENİ MODELİN ÖZELLİKLERİ

Z9’un iç mekanı, lüks ve konforun buluştuğu bir alan olarak dikkat çekiyor. Tam LCD gösterge paneli, head-up display, panoramik tavan ve 128 renkli ortam aydınlatması gibi premium özelliklerle donatılmış. Ayrıca, ön ve arka koltukların elektrikle ayarlanabilir olması, ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve 10 noktalı masaj fonksiyonlarının bulunması da Z9'un sunduğu lüksü vurguluyor. Araç içindeki 4,0 litrelik buzdolapları ise konforu bir adım öteye taşıyor.

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FİYATI BELLİ OLDU

Denza Z9’un Çin’deki fiyatları, giriş seviyesi Pro PHEV modeli için 339.800 yuan (yaklaşık 70.660 $), Ultra PHEV için 419.800 yuan (yaklaşık 87.300 $) ve en üst düzey BEV Max için 389.800 yuan (yaklaşık 81.000 $) olarak belirlendi. BYD'nin bu modeli Avustralya pazarına sunup sunmayacağı ise şu an için belirsiz, ancak şirketin Avustralya’da enerji serisini genişletme planları bulunuyor.

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2025 Denza Z9, yüksek performansı, ileri teknolojisi ve lüks iç mekanı ile elektrikli araç pazarında önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor. Bu model, özellikle yüksek performanslı bir elektrikli araç arayan sürücüler için dikkat çekici bir seçenek olma potansiyeline sahip.

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