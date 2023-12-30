Borsada kurallar değişiyor. İşte yeni kurallar ve cezalar

Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinden duyurdu. Yeniden değerlendirme ve yeni ceza tutarlarının ne kadar olacağı paylaşıldı.

CEZALAR ARTTI

SPK'dan yapılan duyuruya göre idari para cezaları yeniden değerleme oranı, yüzde 58,46 artırıldı. O cezalar 246 Bin 511 lira ile 3 Milyon 81 bin 378 lira arasında değişiyor. Yeni cezalara göre pisayasa bozucular yandı. 246 Bin 511 lira ile 6 milyon 168 bin 468 lira arasında ceza ile karşı karşıya kalabilecekler.

HALKA ARZ KURALLARI DEĞİŞTİ

SPK'dan yapılan açıklamada yeniden değerleme ile halk arz kurallarının değiştiği belirtildi. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satışları yeniden düzenlendi. Piyasa değerinin 500 milyon liranın altında olması durumunda halka arz edilecek payların yüzde 25'i ortaklarında kısıtlama getirilebilecek.

Halka arz fiyatı piyasa değerine göre 400 milyon liranın altında olması durumunda satılamayan payların tamamı şirkete karşı yüklenebilecek. O payların 400 milyon lira ile 800 milyon lira arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon liraya olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenim zorunluluğu bulunacak.

Halka arz edilecek şirketlerin 2023 yılı sonu için cirolarının 750 milyon ile 1,5 milyar lira aktif büyüklüğe erişmiş olması gerekiyor.