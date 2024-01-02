Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, günün ilk yarısında 100,48 puanlık bir yükseliş kaydetti ve toplam işlem hacmi 36,8 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazanırken, sektör endeksleri içinde en fazla bilişim, en az ise spor endeksi arttı.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikler nedeniyle karışık bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar olumlu bir ayrışma gösterdi. Analistler, makroekonomik verilerin hafta boyunca piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Bugün açıklanan imalat sanayi PMI verisi, endeksin 47,4’e yükselmesine rağmen sektörde daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Analistler, günün ikinci yarısında yurt içinde önemli bir veri akışı olmadığını, BIST 100 endeksinde ise 7.500 ve 7.400 puan seviyelerinin destek, 7.600 ve 7.650 puan seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini belirtti.