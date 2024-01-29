Borsada patron pazarı

Borsada artık reklam arası bitti.

O coşkulu kazanç, ne alsan yüzde yüz giden hisse senedi yok artık.

“Size X10 yapacak hisse söyleyeceğim” diyen sosyal medya maymunları pardon fenomenleri de yok artık.

Operasyon yapıyorum diye düşük sermayeli hisseye yüzde bin prim yaptıran ve onu da Anadolu’nun saf insanına çakan çakallar da yok artık.

Borsada o tatlı kazanç filmi meğerse sadece fragmanmış.

Şimdi borsada para kazanmak zor.

Bir iki oyuncunun dışında öyle operasyon yapan spekülatör de parmak sayısı kadar azaldı.

Üç beş kişi ise kredili hissesini kime nasıl çakarım diye bir yemekten bir yemeğe koşuyor

Lüks lokantalar artık birbirine mal pazarlamaya çalışan oyuncularla dolup taşıyor.

Bir de halka açılıp hissesine oyuncuların yardımı ile yüzde 500 prim yaptırılan şirket patronlar var.

Şirket 600 milyon lira piyasa değeri ile halka açılmış şimdiki değeri 2,5 milyar.

Şirket patronu bu paraya alıcı bulsa ceketini alıp çıkar ama değer kâğıt üzerinde.

Bu örneğe benzer en az 50 tane şirket var.

SPK’ya verdiği taahhüt nedeniyle 1 yıl hisse satamayan patronlar süre dolar dolmaz bildirimde bulunmaya başladılar. Her gün yeni bir patronun ortak satışı borsaya geliyor.

Tabii ki milyon lotlar satılamıyor.

Borsada alıcı yok.

İşte bu satışlar içinde adeta bir pazar kurulmuş borsada:

Ortak Satış Pazarı!

Pazar derken bunu borsa yönetimi kurmamış, yanlış anlamayın. Bu pazarı kuran spekülatörler.

Aslında bunlara spekülatör de demek hata.

Çünkü bunlar acımasızca ve yatırımcıyı batırırcasına borsada işlem yapan vicdansızlar.

Onlar paralarına bakar.

Mesela bir inşaat şirketinin patronunun hissesini satmak için 25 liradan 87 liraya kısa sürede çekip, sonra 15 gün gibi kısa sürede senedi yüzde 70 düşüren oyuncular. 87 liradan senedi tekrar 33 liraya getirirken patron açıklama yapar, 33 liradan 1 milyarlık hisse sattım diye.

‘İyi de kardeşim sen 87 liradan niye satmadın da 33 liradan sattın’ diyen bir vicdanlı SPK uzmanı yok. Satmak için neden hissenin 15 taban olmasını bekledin?

Olmayınca buna benzer operasyonların sayısı artıyor.

Halen ortalıkta hisse satmak için bu vicdansız oyuncularla pazarlık masasına oturan en az 20 tane patron var.

Hissenin fiyatı örnek olarak 30 lira ise, patronla pazarlık 15 liradan yapılıyor.

Bazı patronlar bu 15 liraya razı geliyor. Nasıl olsa bir yıl önce şirketi 3 liradan halka arz etmişti. Bazıları ise kâğıt üzerindeki piyasa değeri ile avunup, bir masadan diğer masaya koşuyor pazarlık için.

İşte borsanın yeni pazarı ve yatırımcı için kurulan tuzak.

Önümüzdeki günlerde bir hisse senedi tavan tavan yükseliyorsa bilin ki orada katliam yapılacak ve patron hissesi satılacak.

Bu konuyu işlemeye devam edeceğim.