Borsadan yeni rekor geldi

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 8.851,91 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. Endeks 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,89 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.786,58 oldu. Toplam işlem hacmi 50,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazancıyla gün ortasını tamamladı. Bileşim endeksi yüzde 4,56 ile sektör endeksleri arasında en çok kazandıran oldu. Menkul Kıymetler endeksi yüzde 1,01 ile en çok kaybettiren oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin Fed'in faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleri nedeniyle analistler satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini yönünde görüş bildirdi. Analistlere göre, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklamasının Asya'da risk algısını törpüledi.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.