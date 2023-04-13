14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boşaltılan 93 okul içeresinde adı yok. Bahçelievler’deki ortaokuldan korkutan manzara

Boşaltılan 93 okul içeresinde adı yok. Bahçelievler’deki ortaokuldan korkutan manzara

Bahçelievler Yenibosna bölgesinde bulunan bir ortaokulun duvarlarında derin yarık ve çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 23:48
Takip Et

Boşaltılan 93 okul içeresinde adı yok. Bahçelievler’deki ortaokuldan korkutan manzara

Boşaltılan 93 okul içeresinde adı yok. Bahçelievler’deki ortaokuldan korkutan manzara
+
Aa
-

İHA - Okulda eğitim ve öğretim devam eden öğrencilerin velileri, yaşanan durumdan tedirgin olduklarını ifade etti.

Okulun dış cephesinde birçok noktada görülen çatlaklar nedeniyle bir araya gelen bazı veliler, okul yönetimiyle görüşmek için harekete geçti.

Ancak yönetim, daha önce yapılan incelemeler sonucunda okulun depreme dayanıklı olduğunu belirtti.

Veliler ise, olası bir depremde yıkılacak gibi görünen okulun tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi günü okulların açılmasıyla 93 riskli okulun boşaltılacağını, bu okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerinin başka okullara nakledileceğini duyurmuştu. Ancak okul henüz tahliye edilen okullar arasında yer almıyor.

“Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula göndermek istiyoruz”

Okulun iyi durumda olmadığını belirten öğrenci velisi Suna Altuntaş “Biz öğretmenimizle görüşmüştük. O da denetlemenin yapıldığını bir sakınca olmadığını söyledi. Şuanda dışarda da hasar olduğunu gördük. İyi durumda görünmüyor. Bir grup arkadaş gittiğinde sonucun iyi çıktığı söylenmişti. Sınıf öğretmenimizde öyle söyledi. Böyle olursa gidip görüşmek lazım. Ben o kadar kötü olduğunu bilmiyordum. İstanbul’da deprem beklenirken bu durum çocuklar için çok tehlikeli. İstanbul’da olduğumuz için sadece okul için değil evimiz içinde korkuyoruz. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula göndermek istiyoruz” dedi.

“Dökülen sıvaların çocukların kafasına düşme ihtimali de var”

Sürekli okul yolunu kullanan mahalle sakini Ahmet Aşçıoğlu “Okulun arka tarafında da çatlaklar var. Bunu bir uzman görünce söyler. Dökülen sıvaların çocukların kafasına düşme ihtimali de var. En kötü ihtimal olarak yıkılacak diye bekliyoruz. Daha önce burası depreme dayanıklı olsun diye güçlendirildi. Güçlendirilme yeterli değil binanın demirleri gözüküyor. Burayı her gün gören velilerin söylemesi lazım. Okul müdürüne bu konuda ne yaptıklarını sormaları lazım. Okul aile birliği başkanları ne yapıyor belli değil. Yarın öbür gün bina yıkılınca yalandan alacaklar. Başkalarını suçlayacaklar. Hepsi palavra o gün boşuna ağlamasınlar" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
2
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
6
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme
﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme
﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme
﻿El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi
﻿El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi
﻿El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi
﻿ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
﻿ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
﻿ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
﻿West Ham Belçika'da avantajı kaptı
﻿West Ham Belçika'da avantajı kaptı
﻿West Ham Belçika'da avantajı kaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.