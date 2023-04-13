Boşaltılan 93 okul içeresinde adı yok. Bahçelievler’deki ortaokuldan korkutan manzara

İHA - Okulda eğitim ve öğretim devam eden öğrencilerin velileri, yaşanan durumdan tedirgin olduklarını ifade etti.

Okulun dış cephesinde birçok noktada görülen çatlaklar nedeniyle bir araya gelen bazı veliler, okul yönetimiyle görüşmek için harekete geçti.

Ancak yönetim, daha önce yapılan incelemeler sonucunda okulun depreme dayanıklı olduğunu belirtti.

Veliler ise, olası bir depremde yıkılacak gibi görünen okulun tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi günü okulların açılmasıyla 93 riskli okulun boşaltılacağını, bu okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerinin başka okullara nakledileceğini duyurmuştu. Ancak okul henüz tahliye edilen okullar arasında yer almıyor.

“Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula göndermek istiyoruz”

Okulun iyi durumda olmadığını belirten öğrenci velisi Suna Altuntaş “Biz öğretmenimizle görüşmüştük. O da denetlemenin yapıldığını bir sakınca olmadığını söyledi. Şuanda dışarda da hasar olduğunu gördük. İyi durumda görünmüyor. Bir grup arkadaş gittiğinde sonucun iyi çıktığı söylenmişti. Sınıf öğretmenimizde öyle söyledi. Böyle olursa gidip görüşmek lazım. Ben o kadar kötü olduğunu bilmiyordum. İstanbul’da deprem beklenirken bu durum çocuklar için çok tehlikeli. İstanbul’da olduğumuz için sadece okul için değil evimiz içinde korkuyoruz. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula göndermek istiyoruz” dedi.



“Dökülen sıvaların çocukların kafasına düşme ihtimali de var”

Sürekli okul yolunu kullanan mahalle sakini Ahmet Aşçıoğlu “Okulun arka tarafında da çatlaklar var. Bunu bir uzman görünce söyler. Dökülen sıvaların çocukların kafasına düşme ihtimali de var. En kötü ihtimal olarak yıkılacak diye bekliyoruz. Daha önce burası depreme dayanıklı olsun diye güçlendirildi. Güçlendirilme yeterli değil binanın demirleri gözüküyor. Burayı her gün gören velilerin söylemesi lazım. Okul müdürüne bu konuda ne yaptıklarını sormaları lazım. Okul aile birliği başkanları ne yapıyor belli değil. Yarın öbür gün bina yıkılınca yalandan alacaklar. Başkalarını suçlayacaklar. Hepsi palavra o gün boşuna ağlamasınlar" şeklinde konuştu.