Depremin ardından boşaltılan Cerrahpaşa'yı Saray'ın müteahhidi yenileyecek

Yıllarca depreme dayanıksız olduğu bilinmesine rağmen kullanılan ve deprem felaketinin ardından boşaltılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi binalarını 2 milyar 60 milyon TL’ye Cumhurbaşkanlığı Saraylarının müteahhidi olan Rönesans Holding yenileyeceği ortaya çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan birçok binası depreme dayanıksız ve çürük olduğu için boşaltıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın, 27 Şubat’ta Cerrahpaşa’da riskli bulunan 17 binada sağlık ve eğitim hizmetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 6 Mart 2023 tarihinde “Cerrahpaşa Hastane Yapıları Kompleksi Kaba İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihale ile Cerrahpaşa’daki hastane binalarının yenileceği ifade edildi. İhale kapsamında Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi ile TOKİ arasında 2 milyar 60 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Kısa süre içerisinde yaklaşık 220 bin metrekarelik alan üzerinde blokun inşasına başlanacağı, Rec Uluslararası İnşaat Şirketi’nin binaların sadece kaba inşaatını yapacağını ve 600 gün içinde teslim edeceği açıklandı.

YILLARCA MÜDAHALE EDİLMEDİ

Cerrahpaşa binalarının çürük olduğu 2009’da raporlanmıştı. 2014’te ise ilk yıkımlar gerçekleşti. Hekimler yeni binalar talep etti. Ancak yıkılan alanlar otoparka dönüştürüldü. Fakültedeki binaların 14 yıldır çürük olduğunun bilinmesine rağmen şimdiye kadar hiçbir adım atılmaması ve plansız taşınma işlemine tepkiler vardı.

Öte yandan ihaleyi alan Rönesans Holding'in Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayı da inşa eden şirket olduğu biliniyor. Şirket aynı zamanda da milyarlarca lira kira ödenen tartışmalı şehir hastanelerinin ihaleleri ile birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini de aldı. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor.

MİLYARLIK İHALELER

2020’de meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin ardından inşa ettirdiği konut projeleri için de Rönesans Holding’e tam 258 milyon TL’lik ihale vermişti. Öte yandan, Holding adından son olarak, milyonlarca liralık İstanbul Atatürk Havalimanı pistleri üzerine inşa edilen pandemi hastanesiyle söz ettirmişti.

Sadece holdinge bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi, sadece kamudan son 6 yılda 13 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 12 milyar TL’yi buluyor.