Okulların tahliyesi için deprem beklendi. Bir skandal daha ortaya çıktı

Kahramanmaraş depreminde sınıfta kalan iktidar, bugüne kadar yapması gereken tedbirleri alelacele uygulamaya almaya başladı. Bir çok kentte riskli okullar tahliye edildi. İstanbul'da 93 okul için tahliye kararı çıktı. 51 bin 995 öğrenci başka okullara yönlendirildi. Durumu okullarına gelince öğrenen bir çok veli ve öğrenci şaşkınlık yaşarken, öğrenciler az sayıda gönderilen servislerle yeni okullarına taşındı.

"BU OKULLARIN RİSKLİ OLDUĞUNU YENİ Mİ ÖĞRENDİNİZ"

Okul önüne gelen veliler mağdur edildiklerini söylerken, bugüne kadar neden beklendiğini anlamadığını belirterek, bir veli, "Hangi ara planladınız? Çocukların gideceği okullar güvenli mi? Velilere neden iki gün kala sadece mesajla bildirildi?" derken bir diğeri, "Bu okulların riskli olduğunu yeni mi öğrendiniz? Maraş depremi olmasaydı çocuklar riskli okullarda eğitime devam mı edecekti?" ifadelerini kullandı.

Vatandaş sosyal medyadan da tepkilerini dile getirerek, "Dertleri yine algı oluşturmak. Bir şeyler yapıyor görüntüsü vermek.", "Çocuklarımızın güvenliği açısından olumlu ancak tam bir skandal. Bu okulları hangi ara kontrol ettiniz?", "çocuklarımızı Allah korudu" paylaşımlarında bulundu. Bu arada, riskli 76 okulun yıkılıp yeniden yapılması,17'sinin ise güçlendirileceği belirtiliyor.

YENİÇAĞ GAZETESİ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI