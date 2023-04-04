Boşaltılmak istenen hastanenin doktorları isyanda: 'Giderlerse gitsinler' diyenlere verdiğimiz cevap gibi ‘gitmiyoruz'

Dilek KILIÇ / Yeniçağ Gazetesi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili yıkan depremlerinin ardından İstanbul’da olası deprem riskine karşı Sağlık Bakanlığı’nca "depreme dayanıksız" denilerek tahliyelerin başladığı hastaneler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İTO'nun çağrısıyla Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin önünde bir araya gelen doktorlar “Hastaneler yerinde yenilensin” diyerek duruma isyan etti

"BU HASTANEYİ BOŞALTMANIN HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

Hastane bahçesinde yapılan açıklamada ilk sözü Türk Nöro-Psikiyatri Derneği Başkanı Prof Dr. Betül Zehra Yalçıner aldı.

Yalnçıner "Bu hastaneyi boşaltmanın psikiyatri ve nörolojiyi birbirinden ayırmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Bu hastane yüz yıllık Türkiye’deki Nöro-Psikiyatri'nin hafızasıdır" ifadelerini kullandı

"PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİYİ AYIRMAK BÜYÜK BİR DARBE OLUR"

Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım da hastalarla birlikte güvenli binalarda çalışmak istediklerini söyleyerek;

"Psikiyatri ve Nörolojiyi ayırmak, Türk psikiyatrisi ve nörolojisi tarihin alacağı en büyük darbelerden biri olacaktır. Bazı sağlık çalışanlarını kaybettik her şeyden öte, ölen hastalarımız oldu. Bunlar bizim canlarımızı çok yakıyor. Ama diğer taraftan bilmemiz gerekiyor ki biz bu mekanları, deprem acısından güvenli kılmak açısından yapacağımız adım, aynı zamanda bu yeniden inşaa edilecek yerin gerçekten bir sağlık hizmeti verebilir olduğunu gösterdiğimizdedir.

Eğer biz burada yerinde dururken mekanlardaki belleği, insanları bir yerlere gönderir, fiziki anlamda sadece düşünürsek, işte o gün sağlık hizmetinin ana niteliğini kaybederiz. Buradan akacak kan, bilin ki diğer kalanları da bir şekilde azaltacak güçsüzleştirecek, belki de o belleği yok edecek. O sebeple hepinizin desteğiyle yerinde yenilenmek bizim en önemli çağrımızdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan da ortak basın açıklamasını okudu. İşte önemli başlıklar;

"ÖNLEM ALINABİLECEK KADAR UZUN BİR SÜRE..."

'Sağlıkta dönüşüm' adı altında yapılan uygulamalar şiddet yoluyla, pandemiyle kayıplarımıza yol açtı. Yaşadığımız 6 Şubat depremi ertesi, bu kez beklenen İstanbul depremi nedeniyle sağlık çalışanları ve meslektaşlarımızın olası kaybıyla yüz yüzeyiz ve büyük bir tedirginlik yaşıyoruz. Dünyanın en önemli deprem kuşaklarında yer alan ülkemizde, depremde ayakta kalması elzem olan hastaneler, aile sağlığı merkezleri sağlık çalışanlarını ve meslektaşlarımızı aramızdan alarak yerle bir oldu. Kolayca hatırlanacak kadar yakın, önlem alınabilecek kadar uzun bir süre önce yaşanan 1999 depreminden hiç ders alınmamışçasına can aldı hastaneler.

"TEK SAĞLIK ÇALIŞANINI ENKAZ ALTINDA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Bundan böyle bir tek sağlık çalışanını enkaz altında kaybetmek istemiyoruz, çalıştığımız binalar güvenli olsun istiyoruz. Ancak, hastaneleri hastane yapan yalnızca binalar değildir. Onlar bir semtin, bir şehrin hafızasıdır, anılarıdır, halkının güvencesidir. İnsanların annesini, babasını, kendisini hayata döndüren, çocuğunun dünyaya geldiği hastaneler 20 yıldır halkın, çalışanlarının en ufak biçimde fikri alınmadan koparılıp, yolu izi belli olmayan yerlere adeta fırlatıldılar. Gidenin geri döndüğü görülmedi, yerlerinde ne yazık ki yeller de esmedi. Esseydi aldığımız solukla belki biraz rahatlardı içimiz. Tam tersine soluduğumuz havayı kesen rezidanslar, yedi yıldızlı özel hastaneler dikildi yerlerine.

BİZE 'GİDERLERSE GİTSİNLER' DİYENLERE VERDİĞİMİZ CEVAP GİBİ 'GİTMİYORUZ'

Bu kez bize, deprem ve bina güvenliği öne sürülerek en parlak beyinleri dumura uğratacak, uygulanması neredeyse imkânsız karmaşıklıkta taşınma planları sunuyorlar. Yine çalışanları, bazen yöneticileri göz ardı ederek. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi yüz yıllık geçmişiyle, yetiştirdiği binlerce hekimle, bir ilçenin ve şehrin soluk alıp verdiği bir anıt hastanedir. Hak ettiği, her gün binlerce insana hizmet verdiği bu yerde yeniden yapılanmalıdır. Tıpkı bize 'Giderlerse gitsinler' diyenlere verdiğimiz cevap gibi 'gitmiyoruz. Yerimizde güvenli binalara kavuşmak, buralarda halkın gözünde olduğumuz yerde hizmet vermek istiyoruz...'

ERDAĞAN'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2022'de maaşlarının azlığı ve yaşadıkları hasta şiddetine karşı alınmayan önlemler sebebiyle isyan ederek özel hastanelere geçen ya da yurtdışına çıkan doktorlarla ilgili “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözleri tepki çekmişti.