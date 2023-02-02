Altan Gördüm eski eşi Vahide Perçin'le ilişkisini anlattı. ''Yol arkadaşlığımız devam ediyor''

Usta oyuncu Altan Gördüm, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. 1991-2013 yılları arasında Vahide Perçin ile evlilik yaşayan ve bu birliktelikten Alize Gördüm adında bir kızı olan ünlü oyuncu, eski eşiyle ilişkisini anlattı.

"BANA BİR ŞEY OLSA ÖNCE O KOŞAR"

64 yaşındaki sanatçı, "Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Ayrılırken 'O da bize yakışan şekilde olsun' dedik. Kızımız var. Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Çok iyi bir dostluğumuz var. Bana bir şey olsa önce o koşar" ifadelerini kullandı.

