Altan Gördüm eski eşi Vahide Perçin'le ilişkisini anlattı. ''Yol arkadaşlığımız devam ediyor''

Usta oyuncu Altan Gördüm, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. 1991-2013 yılları arasında Vahide Perçin ile evlilik yaşayan ve bu birliktelikten Alize Gördüm adında bir kızı olan ünlü oyuncu, eski eşiyle ilişkisini anlattı.
"BANA BİR ŞEY OLSA ÖNCE O KOŞAR"
64 yaşındaki sanatçı, "Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Ayrılırken 'O da bize yakışan şekilde olsun' dedik. Kızımız var. Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Çok iyi bir dostluğumuz var. Bana bir şey olsa önce o koşar" ifadelerini kullandı.
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