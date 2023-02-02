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  • Altan Gördüm eski eşi Vahide Perçin'le ilişkisini anlattı. "Yol arkadaşlığımız devam ediyor"

Altan Gördüm eski eşi Vahide Perçin'le ilişkisini anlattı. "Yol arkadaşlığımız devam ediyor"

Meslektaşı Vahide Perçin ile 22 yıl evli kalan ve 2013'te boşanan Altan Gördüm, eski eşi hakkında "Ayrılırken de 'bize yakışan şekilde olsun' dedik. Çok iyi bir dostluğumuz var" dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:56
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"Boşandık ama yol arkadaşlığımız devam ediyor" Altan Gördüm eski eşi Vahide Perçin'le ilişkisini anlattı

Altan Gördüm eski eşi Vahide Perçin'le ilişkisini anlattı. ''Yol arkadaşlığımız devam ediyor''
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Usta oyuncu Altan Gördüm, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. 1991-2013 yılları arasında Vahide Perçin ile evlilik yaşayan ve bu birliktelikten Alize Gördüm adında bir kızı olan ünlü oyuncu, eski eşiyle ilişkisini anlattı. 

"BANA BİR ŞEY OLSA ÖNCE O KOŞAR"

64 yaşındaki sanatçı, "Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Ayrılırken 'O da bize yakışan şekilde olsun' dedik. Kızımız var. Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Çok iyi bir dostluğumuz var. Bana bir şey olsa önce o koşar" ifadelerini kullandı.
 

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