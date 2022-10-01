Altın Kelebek yarışmasında neler oluyor.

Oyuncu Işıl Yücesoy ve Vahide Perçin, Altın Kelebek Ödülleri’nde adaylıktan çekildiklerini duyurdu.

Oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ kategorisinde aday gösterilmişim. Pantene ekibine, Hürriyet Kelebek ailesine ve oylama yapan tüm izleyicilere teşekkür ederim” dedi.

“Adaylık sisteminin doğru bir uygulama ile belirlendiğini düşünmediğim için adaylıktan çekildiğimi belirtmek istiyorum” diyen Yücesoy, “Tüm seyircilerimizin 53 yıllık sevgisi benim için hayatta aldığım en kıymetli ödüldür. Bu yarışmaya katılmaya hak kazanan tüm genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” diye devam etti.

“ADAYLIK SEÇİMİ ADALETLİ YAPILMIYOR”

Oyuncu Vahide Perçin de adaylıktan çekildiğini bildirdi.

TV100’de yer alan habere göre Perçin, “Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum” ifadelerini kullandı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN DA ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Armağan Çağlayan da geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek Ödülleri adaylığından çekildiğini açıklamıştı.