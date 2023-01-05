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Boşanmaların çocuklar üzerindeki büyük etkisi. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi açıkladı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Hilal Aydemir, evlilik birliğinin mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi ile çocuklar üzerindeki oluşan etkilerini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:13
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Boşanmaların çocuklar üzerindeki büyük etkisi

Boşanmaların çocuklar üzerindeki büyük etkisi. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hilal Aydemir, boşanma sürecinde çocuğun ruh sağlığının korunması açısından bir takım önlemlerin alınması ve bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

“ÇOCUĞUN GELİŞİMİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Hilal Aydemir, boşanma sürecinde çocuğun ruh sağlığının korunması açısından bir takım önlemlerin alınması ve bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu durum çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKTAN KAYNAKLANMADIĞI İFADE EDİLMELİ”

“Boşanma kararını anne ve baba mümkünse çocuğa aynı anda anlatmalıdır” diyen Uzm. Dr. Hilal Aydemir şunları ifade etti:

“Bu süreçte çocuğun boşanma sürecine uyumu açısından açıklama, çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olarak anlatılmalıdır. Bazen çocuklar boşanma süreciyle ilgili çocuklar kendilerini suçlayabilmektedirler. Bu karar açıklanırken çocuktan kaynaklanmadığını, anne ve babaların kendi aralarındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını çocuğa net bir şekilde ifade edilmelidir. Bu süreçte ebeveynlerin birbirleriyle ilgili aleyhine olumsuz konuşmamasını önermekteyiz. Böyle bir durum olursa çocuğun diğer ebeveynine karşı güveni sarsılabilmektedir. Velayetin olmadığı ebeveyn çocuğun düzenli aralıklar ile görmesi ve mümkünse istediği zaman görmesi önemlidir. Bu kurallara uyulduğu takdirde boşanma süreci çocuk açısından sağlıklı bir şekilde atlatılmış olabilmektedir”

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