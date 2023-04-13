Türkiye'deki Boşnaklara 'Tito artığı' dedi. Boşnaklardan Destici’ye büyük tepki. Açık mektup yayınladılar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş için, “Adam Tito artığı. Gerçek soyadı Jusoviç. Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun” sözlerine her kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı ‘da yayınladıkları bildiriyle Destici’ye tepkilerini dile getirdiler. Vakıf yayınladığı mektupta şunları belirti:

''Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye Açık Mektup

TV100 Televizyonu’nda yayınlanan “Memleket” isimli siyasi tartışma programında Boşnaklar için kullandığınız “Tito artığı” ifadenizin hepimizi derinden yaraladığını bilmenizi istiyoruz.

Size Boşnakların kim olduğunu uzun uzun anlatacak değiliz. Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm Avrupa topraklarından sonra Rumeli’yi de kaybetmesine ve bizlerin, doğduğumuz topraklarda “Devletsiz” kalmamıza, devamında, Anavatanımızdan, Anavatanımıza 150 yılı aşkın bir süredir kesintisiz devam eden göçlerimize neden olan süreçleri de anlatacak değiliz.

“Tito artığı” olmadığımızı, bin yılı aşan kendi özgün tarihimizin yanı sıra, sonsuza kadar sürecek ve altı asrı aşan ortak tarihimizin olduğunu Türkiye’nin her yerini vatan yaptıkları gibi, kentiniz Eskişehir’e de yerleşmiş olan hemşerilerimiz / hemşerilerinize kim olduğumuzu sormuş olsaydınız bu ifadeleri kullanmayı aklınızdan bile geçirmeyeceğinizden eminiz.

Onlar Size; Bizim oralarda Mustafa’nın Muyo, Hasan’ın Haso, Süleyman’ın Sulyo, Hidayet’in Hido, Yusuf’un Yuso olduğunu, onların torunlarının soy isimlerinin Muyoviç, Hasanoviç, Sulyoviç ya da Yusoviç olduğunu gayet basit bir dille anlatırlardı.

Ve yine bu bizim “viç”lerin, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve devamında bu toprakların Vatan yapılması uğruna verilen her savaşta 85 milyon kardeşleriyle beraber, her daim canlarını kanlarını feda ettiklerini de söylerlerdi.

Örneğin, Rizvanbegoviç Hüsrev’in, Hüsrev Gerede ve Kurtuluş Savaşı kahramanına ya da, farklı “Viç” uzantılı kök soy ismi olup Türkoğlu’na, Türkcan’a, Sancaklı’ya…yani ülkemizin gururuna dönüşen binlerden sadece bir kaçı olduğunu Size anlatırlardı.

Soyadlarımızı neden değiştirmek zorunda kaldığımızı da burada tartışacak değiliz.

Ulu önder Atatürk’ün “Muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır” diyerek bizim kim olduğumuzu neredeyse yüzyıl önce net bir şekilde tarif ettiğini hatırlatmakla yetineceğiz.

Herkesin şerefi olan etnik köken ve özgün soy isimlerinin siyasi bir tartışmaya malzeme yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu nedenle sizi, söz konusu tartışmaya neden olan sözlerinizden ötürü, kamuoyundan ve sözlerinizden incinen tüm Boşnaklardan özür dilemeye davet ediyoruz.''

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici tv100'de Talat Atilla ve Tamer Korkmaz ile Memleket programına konuk olmuş ve burada Erkan Baş'ı hedef göstererek "Adam Tito artığı" demişti.

Destici, Erkan Baş hakkında şu sözleri söylemişti:

"Yugoslavya'da Tito rejimi vardı. Buradan geçiyorsun Almanya'ya. Tamamen Alman sol örgütleri içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soy ismin ne? Jusoviç. Türkiye'de Baş'ı kullanıyorsun. Soy adı Baş olan siyasetçi kim? TİP'in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google'a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bilmiyorum".

Baş ise Desticiye şöyle yanıt vermişti:

"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!"