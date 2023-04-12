Mustafa Destici seçimi kaybedeceklerini itiraf etti. Cumhur İttifakı'na büyük şok

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine girerken seçimin iki tarafı Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, Meclis çoğunluğunu almanın hesabını yapıyor.



Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kazanmak kadar kritik bir önem taşıyan Meclis çoğunluğu için Millet İttifakı, ortak liste çıkardı. Cumhur İttifakı ise anlaşamadı ve ittifakı oluşturan partiler kendi listelerinde seçime girecek.



Bu duruma sitem eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, FOX TV canlı yayınında sitem dolu itirafta bulundu.



“ORTAK LİSTEYLE GİRSEYDİK 300’ÜN ALTINDA DA KALMAZDIK”

Sunucu İlker Karagöz'ün, "Neden böyle bir karar aldınız. Ortak liste yapılsa 15-20 milletvekili daha fazla kazanabilecekken neden kendi logonuzla listenizle giriyorsunuz. MHP de keza öyle." şeklindeki sorusuna yanıt veren Mustafa Destici, "Seçim yaklaştıkça şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı İttifaklardan hangisi ortak liste yaparsa o karlı çıkacaktı. Ben bunu hem muhataplarımızla hem kamuoyuyla paylaştım. 4 siyasi parti tek liste halinde seçime katılabilseydi ya da kısmi yerlerde iş birliği yapılabilseydi çok daha fazla milletvekili çıkarma şansına sahip olabilirdik. Ortak listeyle girseydik 300 milletvekilin altında da kalmazdık. Fakat olmadı. Ben üzerime düşeni yaptım." diye konuştu.



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