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  • Mustafa Destici'den "Milliyetçiliği ayaklar altına alan" ittifak ortağı HÜDA PAR'a tepki: Cehalet ürünü

Mustafa Destici'den "Milliyetçiliği ayaklar altına alan" ittifak ortağı HÜDA PAR'a tepki: Cehalet ürünü

BBP lideri Mustafa Destici, .Cumhur İttifakı'ndaki yeni ortağı HÜDA PAR'ın "Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık" açıklamasına tepki göstererek, "Kastını aştığını ve bir cehalet ürünü olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir düzeltme yapar" diye konuştu.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 03:31
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Destici'den "Milliyetçiliği ayaklar altına alan" yeni ittifak ortağı HÜDA PAR'a tepki: Cehalet ürünü

Mustafa Destici'den ''Milliyetçiliği ayaklar altına alan'' ittifak ortağı HÜDA PAR'a tepki: Cehalet ürünü
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Cumhur İttifakı'nda yer alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tv100 Ana Haber'e özel açıklamalarda bulunarak, Ece Üner'in sorularını yanıtladı.

Ece Üner'in "Cumhurbaşkanı’yla görüşmenizde ortak listenin faydalarına değinildi mi?" sorusunu yanıtlayan Destici, "Kendi logomuzla ittifakta yer almak istediğimizi belirttik. Listelerimizi tamamladık ve 600 milletvekili adayımız ve listeleri hazır. Sayın Devlet Bahçeli, birkaç gün önce kendi logosuyla seçime katılacağını açıkladı. Tecrübesi elbette ki çok değerlidir. MHP, benim şu anda bile ‘Partim’ diyebileceğim bir partidir. Dolayısıyla biz onların görüşlerine de saygı duyuyoruz." diye konuştu.

"4 PARTİ UZLAŞIRSA 'HAYIR' DEMEYİZ"

Mustafa Destici, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekilliğinde çeşitli simülasyonlar yapılıyor. 4 parti oldu Cumhur İttifakı, 3 parti olarak dahi Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu ele geçiriyor. Elbette ki zor bir seçim, bütün zor günlere rağmen milletimizin tercihi Cumhur İttifakı’ndan yana. Cumhur İttifakı’nın önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını sonra Meclis’te çoğunluğu hedefliyoruz. Bu tek başımıza vereceğimiz bir karar değil, 4 parti uzlaşırsa ‘Hayır’ demeyiz."

"KASTINI AŞAN BİR AÇIKLAMA"

Üner'in, "HÜDA PAR Sözcüsü’nün ‘Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık’ açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Destici şu ifadeleri kullandı:

 "Bu açıklamayı doğru bulmam mümkün değil, kastını aşan bir açıklama olarak görüyorum. Kastını aştığını ve bir cehalet ürünü olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir düzeltme yapar"

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