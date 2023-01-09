BOTAŞ indirim yapmadı Ankara Belediyesi mecburen zam yaptı

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir içi otobüslerde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatının 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükseldiği dikkat çelilerek, “Maliyet yüzde 1000’den fazla artmıştır.” denildi.



EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı toplam giderinin 382 milyon TL, toplam bilet gelirinin 120 milyon TL, aylık zararın ise 262 milyon TL olduğu vurgulandı.



Maliyet yükü ve vergilerin günden güne arttığı ortamda söz konusu zararın belediye bütçesinden sübvanse edildiği ifade edildi.







EN ÇOK ANKARA ETKİLENİYOR

Açıklamanın devamında ise şu satırlara yer verildi:



“ABB’nin doğal gaz kullanımı ticari amaçlarla değil, halkın uygun fiyata ulaşımı için yapılmaktadır. Dolayısıyla tarife ve vergilendirmesi de aynı kıstaslara göre gerçekleştirilmelidir. CNG’de kullanılan doğal gaz, tüm Türkiye’de kullanılan doğal gazın binde 28’idir.”



Belediyenin yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulduğu hatırlatılan açıklamada, “Bu konu diğer belediyelere göre en büyük CNG’li otobüs filosuna sahip (yüzde 84) belediye olması nedeniyle en fazla Ankara Büyükşehir Belediyesini etkilemektedir.” denildi.







“ÜZÜLEREK BELİRTİYORUZ Kİ…”

Yapılan açıklamada zam için “Üzülerek belirtiyoruz ki” denilirken buna göre 15 Ocak’tan itibaren; tam bilet 6,5 TL’den 9,5 TL’ye, öğrenci bileti 3,5 TL’den 4,75 TL’ye öğrenci abonmanı ise 90 TL’den 140 TL’ye çıktı.



CNG fiyatlarında indirim için Cumhurbaşkanına, ilgili bakanlıklara ve BOTAŞ’a durumun bildirildiği belirtilirken, “Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ’a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir.” ifadelerine yer verildi.



EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı giderleri şöyle:

- Doğal gaz: 140.5 milyon TL

- Elektrik: 65.7 milyon TL

- Personel: 111.2 milyon TL

- Mazot: 26,5 milyon TL

- Bakım ve Onarım: 30 milyon TL

- ÖHA ve ÖTA Destekleri: 8 milyon TL

- Kasım ayı toplam gider: 382 milyon TL

- Kasım ayı toplam bilet geliri: 120 milyon TL

- Aylık zarar: 262 milyon TL







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