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Doğalgazda ocak ayı tarifesi belli oldu

Doğalgazda ocakta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 04:04
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Mesken ve sanayi aboneleri için doğalgazda ocak ayı tarifeleri açıklandı

Doğalgazda ocak ayı tarifesi belli oldu
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

FİYAT DÜŞTÜ

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.  (AA)

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