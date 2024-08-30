Böyle adet mi olur? Birinci kattan gelinin başına elma attılar

Kaynak: Haber Merkezi
Böyle adet mi olur? Birinci kattan gelinin başına elma attılar

Erzurum’da bir düğün sırasında, “adet” denilerek damadın gelinin başına elma atması sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelinin bu anları tedirginlikle karşıladığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Erzurum’da gerçekleşen bir düğünde, gelinin başına üst kattan elma atılması “adet” denilerek gerçekleştirilirken, bu durum sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Damadın gelinin başına elma attığı anlar, düğün davetlileri tarafından kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, gelinin bu geleneği tedirginlikle karşıladığı anlar dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan videoya birçok kullanıcı, bu tür geleneklerin günümüz koşullarında uygun olmadığını ve gelinlerin rızası olmadan bu tür hareketlerin yapılmaması gerektiğini savunarak tepki gösterdi.

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