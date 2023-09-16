Boynuz otu yüksek tansiyona iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan yüksek tansiyona iyi gelen boynuz otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Boynuz otu yüksek tansiyona iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan yüksek tansiyona iyi gelen boynuz otunun faydaları dikkat çekti.

YÜKSEK TANSİYON NEDİR?

Yüksek tansiyon ise tıp dilinde hipertansiyon olarak ifade edilir. Aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz hayat tarzı hipertansiyona yol açabilmektedir. Kan basıncının kısa vadede artması herhangi bir belirtiye sebep olmadığından 40 yaş üstü grupta zaman zaman kontrol edilmelidir.

BOYNUZ OTU NASIL KULLANILIR?

Kökleriyle birlikte köksaplar kullanılmaktadır. Köksaplar erken ilkbaharda Şubat-Mart aylarında veya sonbaharda Ekim aylarında çıkarılır. Gölgede veya 45°’ye kadar ısılı fırınlarda kurutulur. Kuru köksap dıştan koyu kahve, içten beyazımsı renkte, fena kokulu ve acı tattadır. Rutubet payı % 10’dur. Balya veya torbalarda paketlenir. Kuru ve hava alan binalarda saklanır.

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